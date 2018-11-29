Meral'e destek Demet Akalın'dan geldi!

20 yıllık arkadaşı olan Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'a gönderdiği haciz olayından sonra Meral Kaplan'a ilk destek Demet Akalın'dan geldi.

20 yıllık arkadaşı Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'a gönderdiği haciz olayından sonra Kaplan'dan ilk açıklama geldi.

Haciz olayından dolayı şok olan Kaplan, "Ben ve eşim aramız iyiyken onun her şeyini karşılıyorduk.Hatta bu konuda eşimle sürekli kavga ediyorduk.Ben maddi sıkıntımdan dolayı borcumu ertelemek istedim. Bunu söylememe rağmen 20 yıllık dostum dediğim her türlü koruduğum arkadaşımın bana icra göndermesi beni şok etti.Onu dolduran birileri var. Sağolsun Demet Akalın beni aradı ve bana destek oldu. Allah Demet'in ayağına taş bile değdirmesin. Dostluk budur." şeklinde konuştu.

