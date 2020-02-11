Meral Tuğbaya Lololo yaptı

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Özerk yaptığı açıklamada Meral Kaplan'na suçlamada bulunarak sosyal medyada gönderme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Meral Kaplan ile ilgili ilginç bir açıklamada bulunan Tuğba Özerk ''Artık Yakamdan Düş.'' diyerek yaptığı açıklamalardan magazinde gündem olan Özerk'in açıklamasına Meral Kaplan'da açıklama yaptı.

''Benim Tuğba'nın varlığından bile haberim yok. Ne hikmetse mahkemeye 3 gün kala sosyal medyadan böyle bir açıklama yapması çok saçma. Kendisi bana daha önce ortak arkadaşımızla haber gönderip ben onu çok uyardım, zamanında beni dinlemedi. diye haber gönderen kendisiydi. Şimdi neden böyle saçma bir açıklama yaptı anlamadım.

''BANA REKLAM GİBİ GELDİ''

Çok samimiyse telefonum vardı kendisinde, beni arayabilirdi. Ama mahkemeye 3 gün kala sosyal medyadan böyle bir açıklama yapması beni şaşırttı. Ben zaten zor süreçler geçirdim, ben bir anneyim, kızımı büyütmekle mükellefim. Bekar kadınların egolarıyla uğraşamam. Dağ dağa küsmüş dağın haber yok. O ve onun gibileri benim adımı kullanarak açıklama yapmalarına müsade etmicem. Kim böyle bir açıklama yaparsa mahkemede hesaplanıcam.'' diyerek belirtti.

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