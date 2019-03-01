Meral Kaplan'ın yardım feryadı

Eski manken Meral Kaplan, Instagram hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım istedi.

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında evlenmiş, 2015 yılında da kızları Eda dünyaya gelmişti.

Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl boşanma kararı almıştı.

Kaplan Instagram hesabından, "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim annemi darp etti ve çocuğu mu kaçırmak üzere" mesajını yayınlayıp yardım istedi