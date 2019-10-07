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MERAL KAPLAN’IN CAMERON DIAZ BENZERLİĞİ YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

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MERAL KAPLAN’IN CAMERON DIAZ BENZERLİĞİ YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ!
Kaplan’ın Cameron Diaz benzerliği yapımcıların da ilgisini çekti. Ünlü yapımcılar Türker inanoğlu, Şükrü Avşar ve Fatih Aksoy, Meral Kaplan’ı gündemlerine alarak senaryo çalışması başlattılar.

Mankenlik ve oyunculuk yapan Meral Kaplan evlendikten sonra mesleğine ara vermişti.Çoluk çocuğa da karışan güzel oyuncu eşi Erhan Kanioğlu’dan darp gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı.Şu sıralar boşanma sürecinde olan Meral Kaplan verdiği pozlarla kendisini Dünya’ca ünlü Hollywood yıldızı Cameron Diaz’a benzetti.

Kaplan’ın Cameron Diaz benzerliği yapımcıların da ilgisini çekti. Ünlü yapımcılar  Türker inanoğlu, Şükrü Avşar ve Fatih Aksoy, Meral Kaplan’ı gündemlerine alarak senaryo çalışması başlattılar.

“Oyunculuk benim en sevdiğim meslek” deyen Meral Kaplan, başka yapımcılardan da teklifler bekliyor. Kaplan, “Mesleğime Kaldığım yerden geri döndüm.Hayatı sil baştan yaşayacağım” dedi.

Oyunculuk okuluna giderek kendisini yenileyen Kaplan, boşanmayı beklediği eşi Erhan Kanioğlu hakkında da konuştu. Güzel oyuncu, “Ben hem anneyim hem de baba.Eski eşim ile aramızda tatsız olaylar yaşasak da onunla düşman değiliz. Onunla ortak bir evladımız var. Kızımızın büyüyüp gelişmesi için ben de Erhan bey de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.” dedi.

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