Meral Kaplan Haber Konseyi'ne konuştu!

Bugün bütün internet sitelerinde Seçkin Piriler - Meral Kaplan saç saça, baş başa kavga ettiler haberleri üzerine Meral Kaplan bize özel açıklamalarda bulundu.

Meral Kaplan'ın açıklamalaları şöyle:

"Seçkin'le yıllardır arkadaşız. İki kardeşten öteyiz. Ama öyle ssahilde saç saça kavga etmedik. Bu haberleri kimin uydurduklarını biliyorum. İnstagram da paylaştık. Biz Seçkin'le yolda yürürken bile tartışırız, ama küs kalmayız. Çocuklarımız yaramaz, çocuklar yüzünden sadece tartıştık. Ben İstanbul'dayım yakında yeniden Bodrum'a döneceğim. Seçkin'de bizde kalacak. İki bacıyız bizi tanıyanlara bilir. Çok abartılı bir haber sabahtan beri gülüyoruz. Neyse yanlış haber yapan yanlış bilgiye sahiptir, doğrusu budur" açıklamasını yaptı.