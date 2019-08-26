MERAL KAPLAN, ÇEVİRMEYE TAKILDI!

Sacitaslan.com'un haberine göre; yapılan kontrol sonrası oyuncu, 0 promil alkollü çıktı. Trafik çevirmesinde görüntülenmekten rahatsız olan Meral Kaplan eliyle yüzünü kapattı.
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Oyuncu ve sunucu Meral Kaplan, önceki gece bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki rutin trafik çevirmesinde görüntülendi.
Etiketler: Meral Kaplan, Polis, Trafik, Çevirme
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