MERAL KAPLAN, ÇEVİRMEYE TAKILDI!

Oyuncu ve sunucu Meral Kaplan, önceki gece bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki rutin trafik çevirmesinde görüntülendi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; yapılan kontrol sonrası oyuncu, 0 promil alkollü çıktı. Trafik çevirmesinde görüntülenmekten rahatsız olan Meral Kaplan eliyle yüzünü kapattı.