Meral Akşener'e sürpriz çağrı!

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar köşesinde, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’e Vatan Partisi’ne katılma çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turgut Okyay’ın da Meral Akşener konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu ifade eden Sabahattin Önkibar, “Vatan Partisi yöneticisi dostum ünlü yargıç sevgili Turgut Okyay dün bana şunu söyledi: ‘Meral Akşener ve arkadaşları bize yani Vatan Partisine katılmalı.’ Geçtiğimiz genel seçimde Vatan Partisi’ne oy vermiş milli bir gazeteci olarak bu çağrı bana anlamlı geldi” dedi.

İLK ÇAĞRI BBP'DEN: 'BUYURSUNLAR GELSİNLER'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, Meral Akşener’in yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili de şunları şunları söyledi:

“Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tüm ülküdaşlarıma çağrım şudur: Türkiye’nin, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil birleşmesine ihtiyaç vardır. Bizim amacımız tüm ülkücüleri birleştirmektir. BBP bu amaçla kurulmuştur. Ayrı bir heyecan aramalarına gerek yok. Burada parti var, ocak var, teşkilat var. Buyursunlar gelsinler. Buradan da daha geniş kucaklama yaparız.”