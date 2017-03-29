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Meral Akşener'e FETÖ şoku!

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Meral Akşener'e FETÖ şoku!
MHP'li Meral Akşener'in hukuk danışmanlarından Avukat Nuri Polat, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

MHP'de FETÖ destekli muhalefetin başını çektiği iddia edilen Meral Akşener'in hukuk danışmanlarından Avukat Nuri Polat'ın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Örgütün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde terör polisi tarafından operasyonla gözaltına alınan Nuri Polat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı ve halen burada gözaltında tutulduğu öğrenildi.

FETÖ'ye yakın kanalların Digitürk'ten çıkarılmasına tepki gösteren Polat, twitter'da Fetullah Gülen'in bir fotoğrafını paylaşarak "Digitürk'ten, kablolu tvden, tivibudan, Türksat'tan attınız, herkül sitesini engellediniz. Ama izlememize engel olamadınız" diye yazmıştı. 

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