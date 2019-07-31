MERAL AKŞENER'DEN PARTİ REVİZYONU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla, hafta sonu yapılacak kurultayda Başkanlık Divanı’nda değişiklikler yapılması bekleniyor.



Medyafaresi'nin haberine göre; Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teşkilat yapılanmasında değişikliğe gitmesinin beklendiği ifade edildi.

"Akşener’in, 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen tüzük kurultayında yapılan düzenlemeyle, yetkisini kullanarak, 'partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı, Başkanlık Divanı’nda görevlendireceği' konuşuluyor"