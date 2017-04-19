Bir süredir siyaset kulislerinde, yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi’ (MTP) adı altında bir araya geleceği iddiası yer alıyordu. Akşener’in referandumun ardından yeni bir kadro yapılanmasına gideceği öne sürülmüştü. Bu isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı iddia ediliyordu. Meral Akşener, iddialara Twitter adresinden yaptığı açıklama ile nokta koydu. Akşener'in açıklaması şöyle:
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Meral Akşener'den parti kuruyor iddiasına yanıt
Meral Akşener, Twitter hesabından, "Parti kurma çalışmamız yoktur. YSK'nın hukuku katlettiği, 'abidik gubidik' işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır" açıklamasında bulundu.
Etiketler: Meral Akşener
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