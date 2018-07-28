  • BIST 95.585
  • Altın 190,781
  • Dolar 4,8498
  • Euro 5,6540
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABoğaz gemi trafiğine kapatıldı

Meral Akşener'den flaş karar!

»
Meral Akşener'den flaş karar!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım" dedi.

Olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i vazgeçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, Akşener'in evinin önünde toplandı. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Teşekkür ediyorum" dedi. 

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'den önce kalabalığa seslendi. Akşener'in Pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyuran Aydın'ın yaptığı gaf vatandaşların tepkisini çekti. Konuşması sırasında "Liderimiz Devlet Bahçeli" diyen Aydın, vatandaşlar tarafından uzun süre yuhalandı.

Aydın'ın konuşması şöyle: 

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine vurduğu bu yiğitçe davranış nedeniyle bizlerin göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak." 

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'de kavga başlıyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
  • CHP'de 59 il başkanı 'devam' dedi!26 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
  • İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
  • Aytun Çıray: Meral Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:46
  • Örnek Bakan!25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29
  • OHAL büroları kaldırıldı25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:33
  • Kılıçdaroğlu'ndan kurultay mesajı25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
  • Meral Akşener'den adaylık açıklaması25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:56
  • CHP'li muhalifler: Kurultay için yeterli imzayı topladık25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
  • Erdoğan açtığı davalarda kimlerden ne kadar tazminat kazandı?24 Temmuz 2018 Salı 14:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim