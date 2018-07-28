Meral Akşener'den flaş karar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım" dedi.

Olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i vazgeçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, Akşener'in evinin önünde toplandı. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'den önce kalabalığa seslendi. Akşener'in Pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyuran Aydın'ın yaptığı gaf vatandaşların tepkisini çekti. Konuşması sırasında "Liderimiz Devlet Bahçeli" diyen Aydın, vatandaşlar tarafından uzun süre yuhalandı.

Aydın'ın konuşması şöyle:

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine vurduğu bu yiğitçe davranış nedeniyle bizlerin göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak."