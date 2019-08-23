MERAL AKŞENER'DEN, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de eski eşi tarafından çocuğu yanında vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki olarak Twitter hesabında daha önce gerçekleştirdiği bir videosunu paylaştı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Akşener, “Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne, #EmineBulut. Takipçisi olacağız.” ifadesini kullandı.