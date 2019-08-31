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MERAL AKŞENER'DEN, DİYANET'E HUTBE TEPKİSİ GELDİ!

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MERAL AKŞENER'DEN, DİYANET'E HUTBE TEPKİSİ GELDİ!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Atatürk'ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ağustos'ta okuttuğu cuma hutbesinde anılmaması üzerine tepkisini dile getirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İYİ Parti lideri Akşener 30 ağustos cuma hutbesine dair yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi:
"Kendi kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, #30Ağustos'ta okuttuğu Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaması tarihimizi inkâr etmektir. Diyanet'in Cumhuriyetimizin değerlerine böyle ihanet etmesi ayıptır, yazıktır, vicdansızlıktır!"

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