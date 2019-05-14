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Meral Akşener süreci eleştirdi! "Erdoğan Kenan Evreni geride bıraktı"

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Meral Akşener süreci eleştirdi! "Erdoğan Kenan Evreni geride bıraktı"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'ye birtakım eleştiriler yönelttiği ve "Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat’tır.

 Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren’i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor" dedi.
Akşener'in açıklamaları şöyle:

"İş kazası değil gerçek anlamda bir iş cinayetiydi Soma. Madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. 301 madencimizin ruhları için sizlerden bir Fatiha okumanızı istiyorum.

Allah hepinizden razı olsun. Bugün ilk hür ve adil seçimlerin yapıldığı seçimlerin yıl dönümü. Örselenmiş demokrasimizin doğum günü ve ne acıdır ki biz şafağa hasret bir ülkede bir kez daha karanlık günlerden geçiyoruz.

Tarihimiz boyunca en karanlık anın güneşin doğuşuna en yakın an olduğunu ispatlamış milletimiz bunu yapmak zorundadır. Aziz milletimizin kararının yok sayıldığı, ona saygısızlık edildiği günlerden daha karanlık bir gün var mıdır?

Bıkmadan, korkmadan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Demokrasimize yapılan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız.

Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat’tır. Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren’i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor.

‘MAALESEF SAYIN ERDOĞAN KENAN EVREN’İ BİLE GERİDE BIRAKTI’

Aziz milletimizin kararının yok sayıldığı, ona saygısızlık edildiği günlerden daha karanlık bir gün var mıdır? Bıkmadan, korkmadan 6 Mayıs 2019 pazartesi günü YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır.

Demokrasimize yapılan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat’tır. Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren’i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor.

‘TÜRKİYE  VENEZUELA DA KUZEY KORE DE OLMAYACAK’

Büyük Türk milletine söz veriyorum Türkiye Venezuela da olmayacak Kuzey Kore de olmayacak. Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Gün darbeye karşı demokrasi safında buluşma günüdür. Gün, gözünü karartarak Türkiye’yi uçuruma sürüklemek isteyenlere karşı durma günüdür. Gün, yeniden millet iradesi, yeniden hürriyet günüdür.

Aziz milletim bu partiler, bu konu sadece partiler arası bir mesele değildir. Mesele Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir yarış olmaktan çıkmıştır. Mesele rant ve yağma uğruna Türkiye’yi uçuruma sürükleyenlerin bu çabasını boşa çıkarma meselesidir.

Türk milleti sandığı devirenleri hiçbir zaman affetmemiştir. Umarım darbenin bir yol ve alışkanlık haline gelmemesi için milletimiz hep birlikte demokrasinin yanında olacaktır. Bu milletin önündeki tarihi bir sorumluluktu."

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