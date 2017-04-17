Meral Akşener sonuç için ne dedi

Meral Akşener referandum sonuçları için, "YSK suç işlemiştir" dedi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal medya hesabından referandum sonuçlarına ilişkin, "YSK suç işlemiştir. Türkiye 71 yıl sonra 1946 seçimlerinde yaşanan skandalların 2017 örneğini yaşıyor.Türkiye bu ayıbı sürdüremez"

‘Akşener parti kurabilir’

Referandum sonuçları, MHP seçmeninin büyük oranda ‘Hayır’dediği şeklinde yorumlanırken, bunda partiden ihraç edilen parti içi muhalefetin zor koşullarda yürüttüğü ‘Hayır’kampanyasının etkili olduğu belirtiliyor.

Kulislerde, muhaliflerin, partiye dönüş yolu kapalı olması halinde yeni parti oluşumu arayışına gireceği belirtilirken, bu konuda en iddialı ismin Meral Akşener olduğuna işaret ediliyor. Akşener’in, merkez sağda yeni bir parti oluşumuna gideceğine güçlü bir olasılık olarak bakılıyor.