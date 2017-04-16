Meral Akşener: hayır yüzde 52, evet yüzde 48

İşte Meral Akşener'in açıklamalarında satırbaşları:

İki milletvekili arkadaşımız şu anda YSK'da itiraz ediyor.

Bu arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi, çıkan sonuçları YSK girememiş, veriler yavaş giriliyor. Şu an itibariyle 52 hayır, 48 evet şeklinde görülüyor.

Bunu veren YSK'ya giden 2 milletvekili arkadaşımız. YSK'nın tamamlanmamış verileri bunlar.

Anadolu Ajansı'na yazıklar olsun, hepimizin vergisiyle bir devlet kurumu böyle manüple için kullanılamaz.

Sandıkların başından hiçbir müşahidin ayrılmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Henüz YSK'da açılan sandıkların verilerinin girilmesi bitmediği için, daha çok geriden gidildiği için, sonucun ne olacçağı hakkında kimsenin net bir bilgisi yok. Girilen verilerin sonucunu söyledim ben size. Ama sayın Özdağın da söylediği gibi, mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesi de skandaldır.