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Meral Akşener Covid-19 mu Oldu?

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Meral Akşener Covid-19 mu Oldu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den corona virüs açıklaması geldi.

Akşener, "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi.

Akşener, ilk corona virüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Salgın Türkiye'ye ulaştığından beri dikkatli davranan Akşener, uyku düzenini, beslenmesini değiştirdi. Görüşmelerinde teknolojiyi kullandı. Evden çıkması gerektiğinde ise 'sosyal mesafe' kuralını uyguladı.

"AĞIRLIKLI OLARAK EVDE KALIYORUM"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, "Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum" dedi.

"EVİMİZDEKİ YARDIMCI KOVID-19 BELİRTİLERİ GÖSTERDİ"

Akşener, şu şekilde devam etti:

"Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık.Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif."

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