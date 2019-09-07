MERAL AKŞENER, CANAN KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı. Mesalında Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum" paylaşımını yaptı.