  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKAFTANCIOĞLU'NA KÖTÜ HABER! 9 YIL 8 AY HAPİS

MERAL AKŞENER, CANAN KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ!

»
MERAL AKŞENER, CANAN KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı. Mesalında Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum" paylaşımını yaptı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • HANDE ERÇEL, TAKİPÇİSİNE DAVA AÇTI!07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
  • CANAN KARATAY'DAN GAZLI İÇECEKLERLE İLGİLİ NET UYARI GELDİ!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:57
  • İZMİR'DE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
  • MERAL AKŞENER, CANAN KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
  • İMANE ELBANİ, EŞİ MURAT YILDIRIM'LA HASTANEYE GİTTİ!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
  • YENİ PARTİDE HANGİ İSİMLER VAR?07 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
  • TUBA'NIN OKUL ALIŞVERİŞİ TELAŞI!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
  • BUGÜN HAVA NASIL?07 Eylül 2019 Cumartesi 10:02
  • KAFTANCIOĞLU'NA KÖTÜ HABER! 9 YIL 8 AY HAPİS06 Eylül 2019 Cuma 15:45
  • MEME KANSERİNE, "ELEKTRONİK SÜTYEN"Lİ ÇÖZÜM!06 Eylül 2019 Cuma 15:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim