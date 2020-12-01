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Meral Akşener: Brüt asgari ücreti 3000 liraya çıkaralım

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Meral Akşener: Brüt asgari ücreti 3000 liraya çıkaralım
Asgari ücret için öneride bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP'den gelen tekliflerin altında bir teklifte bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında asgari ücrete değinen Meral Akşener, "Türkiye'de toplam çalışan sayısının üçte biri malesef herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı çalışıyor." ifadesini kullandı.

"BİZİM ÖNERİMİZ 3 BİN TL"

Asgari ücret önerisinde bulunan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim önerimiz asgari ücreti 3 bin TL'ye çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. İş verenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3 bin TL geçerken, iş verene olan maliyeti ise 3 bin 458 lira olmaya devam etsin. Çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2 bin 325 liradan 3 bin TL'ye çıkaralım ama iş verene olan maliyetini de artırmayalım."

 

 

CHP VE HDP TEKLİFİNİN ALTINDA KALDI

Akşener'in bu teklifi ise CHP ve HDP'den gelen önerilerden daha düşük oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini, HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da 4 bin lira olması gerektiğini söylemişti.

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