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Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!

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Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!
Netflix, merakla beklenen yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanını ve afişini paylaştı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in pay

TÜRKÇE ANLATIMINI HALİT ERGENÇ SESLENDİRİYOR

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor.

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Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. 6 bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

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