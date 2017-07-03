Memurlar ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu

Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.

Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3'ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

ENFLASYON FARK ORANI YÜZDE 2,91 OLDU

Böylece memur maaşlarına yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 2,91 enflasyon farkı yansıtılacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilien AA Finans beklenti anketine göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde sıfır oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı.

YÜZDE 4'LÜK ZAMMA ENFLASYON FARKI İLAVE EDİLECEK

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü haziran ayı enflasyon oranlarındaydı. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2016 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 3'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödeniyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam almıştı.