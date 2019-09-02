MEMURA ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklisi Ocak'ta yüzde 4 zam ve enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 3,46 enflasyon farkı oluşursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 711 liraya, en düşük memur aylığı ise 4 bin 1 liraya ulaşacak.

SonDakika.com'un haberine göre; Yaklaşık 5,2 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu. Hakem Kurulu'nun kararına göre, maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Bu doğrultuda Ocak ayında maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak.