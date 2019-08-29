MEMUR-SEN'DEN HAKEM KURULUNUN KARARINA TEPKİ!

SonDakika.com'un haberine göre; Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlanmıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikaların genel başkanlarının da katılımıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;
"Masayı son derece önemsiyoruz, müzakereyi son derece önemsiyoruz. Sorunları çözmek için son dakikaya, son saniye kadar müzakere masasında bulunduk."
"Kamu İşvereninin teklifi yetersiz, hakemin kararı ise adaletsizdir. Zamanın yetersizliğini ifade ederek tasniflerin daha önce yapılmasını istedik bu gerçekleşmeyince yine Hakeme başvuru süresinin kısaltılmasını teklif ettik."
"Bu Toplu Sözleşmenin en çarpıcı tarafı masada uzlaştığımız maddeler, Kamu İşvereni tarafından yok sayıldı, Hakeme taşınmadı. 11 Sendikamız uzlaşmazlık tutanağını imzalaması için bakanlığa davet edilmedi."
"Bu süreçte üç şey tartışılır hale geldi. Bir; kamu İşvereninin güvenilirliği, iki; hakem heyetinin özerkliği, üç; 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanununun yeterliliği." dedi.
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SonDakika.com'un haberine göre; Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlanmıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.
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