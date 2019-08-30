MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? İşte memurların alacakları maaşlar...

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine devreye giren Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti.

EN AZ 2623 LİRA OLACAK!

Kararla birlikte memur ve memur emeklisi Ocak 2020 zammını merak etmeye başladı. Zammın aynen uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2.522 liradan 2.623 liraya çıkacak. 3.724 lira olan en düşük memur maaşı ise 3.873 liraya yükselecek. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı.