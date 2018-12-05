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Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı

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Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararda, Gezi eylemlerinin iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora'nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da Gezi eylemleri öncesi yaptığı iddia edilen görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre savcılığın gönderdiği yazıda, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomvvonyi'nin 18-21 Haziran 2012'de İstanbul'da, 7-15 Temmuz 2012'de ise Mısır'da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi. Maroviç'in Mısır'da bulunduğu sırada Kavala'nın da yurt dışında olduğuna vurgu yapıldı.

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