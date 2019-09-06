MEME KANSERİNE, "ELEKTRONİK SÜTYEN"Lİ ÇÖZÜM!

Meme kanserine erken teşhis mahiyetinde bir çözüm üretildi.

DHA'nın haberine göre; Dünyaca ünlü bilim kadını ve bitmeyen kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesinde katıldığı söyleşide meme kanserinde erken teşhis yapan elektronik sütyenin müjdesini verdi. Teyzesini meme kanserinden kaybettiğini söyleyen Dr. Dağdeviren, "Şu an üzerinde çalıştığımız projemiz olan elektronik sütyeni önümüzdeki yılın başında tamamlayacağımızı düşünüyorum. 5 yıl önce teyzemi 50 yaşındayken meme kanserinden kaybettik. Ona söz vermiştim. Meme kanserinde erken teşhis yapabilen bir platform yapıyoruz" dedi.