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MELTEM MİRALOĞLU KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ!

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MELTEM MİRALOĞLU KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ!
‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 10 gün önce 80 yaşındaki ABD'li bir adamla gizlice evlendi.

8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, ‘Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki ‘Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki ‘Abbas’ karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı.

 

GİZLİCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

 

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

 

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