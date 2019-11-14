MELTEM MİRALOĞLU, 80 YAŞINDAKİ EŞİNDEN BOŞANIYOR!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun ihtiyar eşi Patrick'ten boşanacağı öğrenildi.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Meltem Miraloğlu'nun sürekli ağlayıp gözyaşı dökerek 'Çaresizlikten evlendim' dediği Patrick'ten boşanmak istediği fakat Patrick'in boşanmayı istemediği öğrenildi.

TÜP BEBEK YALAN OLDU

Programda verilen bilgiye göre Patrick kendisini kısırlaştırdığı için bebek sahibi olması mümkün değil. Meltem Miraloğlu'nun boşansa da Türkiye'ye dönmek istemediği iddia edildi.

Yayında; Türkiye'de tanınmış bir kişinin Meltem Miraloğlu ile birlikte olmak istediği ama Meltem Miraloğlu'nun ondan kaçarak Amerika'ya gittiği ve Türkiye'ye dönmekten korktuğu iddiası da dile getirildi.