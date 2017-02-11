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Meltem Cumbul: 3 yaşından küçük çocuklar sette çalıştırılmamalı!

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Meltem Cumbul: 3 yaşından küçük çocuklar sette çalıştırılmamalı!
Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, üç yaş sınırının biran önce çıkarılması gerektiğini belirtti.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, İzmir Barosu tarafından düzenlenen 'Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması' toplantısında yaptığı konuşmada, "Her koşulda 3 yaşından küçük hiçbir çocuğun, hiçbir koşulda, hiç bir gerekçe ile çalıştırılmaması gerektiğini dün olduğu gibi bugün de mümkün olan en yüksek sesle savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi avukat Neşem Koygun Batur'un yaptığı panele , Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Canan Ünal ve Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü Yeşim Girgin konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlusu Avukat İlke Erol ile bir çok avukat katıldı.

"Bakanlıkla Görüşüyoruz"

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul 'Bu sette çocuk var' adlı kampanyasıyla çocuk oyuncu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmeliğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hala çıkarılmamasını eleştirdi. Çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda görüşlerini anlatan Cumbul, şunları söyledi:

"Yurtdışında daha küçük çocuklar çalıştırılıyor ama orada ciddi anlamda denetim ve yaptırım var. Yurtdışında çok caydırıcı cezalar var. Biz de ise cezaların caydırıcı hiçbir yanı yok. Yetişkinler için bile çalışma koşulları çok zor. Senaryo gereği şiddet içiren bir sahne olacak ve senaryo gereği kaos ve kavga sahnesi olacak, reji öyle bir sahne yaratacak ki çocuk bu ortamdan etkilenmesin. Ama bu sette gerçekleşmiyor. Hiçbir çocuk gece çalıştırılamaz talebimiz kabul edildi. Çalışma süresi çocuğun evden çıkma saatinden başlaması gerektiğini söyledik maalesef çocuk sete geldiği zaman işe başlama olarak kabul edildi. Bizim sektörde en çok bekleme sete gelince oluyor. Çalışma saatinin 'evden yola çıkınca' olarak yer alması gerekiyor."

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, üç yaş sınırının biran önce çıkarılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlanmakta olan yönetmelik için sektör çalışanları, çocuk gelişimciler, psikologlar, çocuk oyuncular ve aileleri ile ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda teklif ettiğimiz asgari yaş, 3'tür. Yani 3 yaşından küçük hiçbir çocuğun setlerde yer almaması gerekir. Bu sadece bizim görüşümüz değil, çocuk gelişimcilerin yanı sıra proje paydaşlarımızın da desteklediği, çocuklar için olması gereken, tavsiye görüştür. Tüm görüşmeler bu yaş sınırı üstünden yapılmış olmasına karşın yönetmeliğin son taslağında, asgari yaş daha önce hiç gündeme dahi gelmemiş olan 'üç ay' teklif edilmiştir. Teklif bu hali ile kabul edilirse üç aylık bebekler dahi setlerde çalıştırılabilecek. Bizler Oyuncular Sendikası olarak, her halükarda asgari üç yaşından küçük hiçbir çocuğun, hiçbir koşulda, hiçbir gerekçe ile çalıştırılmaması gerektiğini dün olduğu gibi bugün de mümkün olan en yüksek sesle savunmaya devam edeceğiz."

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