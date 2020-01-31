  • BIST 119.483
  • Altın 303,906
  • Dolar 5,9795
  • Euro 6,6073
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Melisa Şenolsun'dan Müjde

»
Melisa Şenolsun'dan Müjde
Atiye'de Metin Akdülger ile sevişme sahnesi çok konuşulan Melisa Şenolsun, Atiye dizisi için müjdeyi verdi.

Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye'nin çok beğenilen birinci sezonunun ardından ikinci sezonun ne zaman yayımlanmaya başlayacağı herkes tarafından merak konusu oldu.

Sevişme sahneleriyle çok konuşulan, başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür’un paylaştığı dizi Atiye için müjdeyi Melisa Şenolsun verdi.

Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren ve rol arkadaşı Metin Akdülger ile çekilen sevişme sahnesi ile olay olan Melisa Şenolsun, Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken görüntülendi.

Şenolsun, Atiye dizisinin 2. sezonu için ''Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz. Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi. 

 

Öte yandan Atiye dizisinde Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, dizide ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Herkesin yardımına koşan Cansu bir an aşk karşısında güçsüz kalıyor.

Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablasının nişanlısı ile birlikte oluyor. Beren Saat'in Metin Akdülger ile çekilen cesur sevişme sahnesinin ardından Melisa Şenolsun'un da sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Defileden Defileye Koşuyor.29 Ocak 2020 Çarşamba 15:08
  • Aşka Vaktim Yok29 Ocak 2020 Çarşamba 14:25
  • Nilüfer Hala Gözetimde Tutuluyor29 Ocak 2020 Çarşamba 14:18
  • DJ AYÇA KUMSAL ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ!29 Ocak 2020 Çarşamba 11:56
  • şevket Çoruh'a da Soruşturma Açıldı28 Ocak 2020 Salı 11:23
  • Ünlü Sanatçıdan Duygusal Paylaşım27 Ocak 2020 Pazartesi 11:40
  • Savcılık Berna Laçin İçin Harekete Geçti27 Ocak 2020 Pazartesi 11:32
  • Sıla'ya Sert Tepki27 Ocak 2020 Pazartesi 11:29
  • Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda kocacım özledim diye mesaj atıyor24 Ocak 2020 Cuma 18:25
  • Banu Alkan Kime Meydan Okudu?24 Ocak 2020 Cuma 18:03
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim