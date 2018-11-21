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Melisa Aslı Pamuk’un tehdit davası Yargıtay’dan döndü

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Melisa Aslı Pamuk’un tehdit davası Yargıtay’dan döndü
Eski Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk’u, “Elimde görüntün var” diye tehdit eden solist Elif Atbaş, 9 ay 15 gün hapis cezası aldı. Yargıtay, dosyayı, taraflara uzlaşma isteyip istemediklerinin sorulması için yerel mahkemeye geri gönderdi.

Miss Turkey 2011 güzeli Melisa Aslı Pamuk, aralarının bozulması üzerine arkadaşlığını kestiği solist Elif Atbaş tarafından yüzüne kezzap atılmakla ve öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine Atbaş hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tehditlerden korkan Türkiye güzeli, davadan vazgeçmişti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz yıllarda ikili arasında yeniden bir tartışma yaşanmış, savcılığa başvuran Pamuk'un şikayetiyle Atbaş hakkında yeni bir dava açılmıştı.

İddianamede; Atbaş'ın, Pamuk'u arayarak "Elimizde uygunsuz görüntülerin var. Seni rezil edeceğim" diye hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı.

Hakim karşısına çıkan Atbaş; solist olarak çalıştığını, Pamuk'u tehdit etmediğini öne sürdü. Dinlenen tanıklar, Atbaş'ın, Pamuk'u sürekli tehdit ettiğini söyledi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası Atbaş; Pamuk'a yönelik işlediği tehdit suçundan 6 ay, hakaretten 3 ay 15 gün, toplamda 9 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Atbaş, karara itiraz etti ve dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, söz konusu dosyada taraflara uzlaşma hükümlerinin sorulması gerektiği gerekçesiyle dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Önümüzdeki günlerde taraflara, uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak.

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