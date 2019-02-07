Melisa artık babasında kalacak

Acun Ilıcalı, Melisa’nın velayetinin kendisine verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı’ya verdi.

Şeyma Subaşı'nın sürekli yurtdışına gitmesi sebebiyle Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın velayetinin kendisine verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Acun Ilıcalı’ya verilmesini onayladı. Artık Melisa babada kalacak.