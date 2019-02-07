Şeyma Subaşı'nın sürekli yurtdışına gitmesi sebebiyle Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın velayetinin kendisine verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Acun Ilıcalı’ya verilmesini onayladı. Artık Melisa babada kalacak.
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Melisa artık babasında kalacak
Acun Ilıcalı, Melisa’nın velayetinin kendisine verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı’ya verdi.
Etiketler: acun ılıcalı, şeyma subaşı, melisa ılıcalı
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