MELİS SÜTŞURUP VE MUSTAFA SANDAL NEDEN AYRILDI?

Mustafa Sandal'ın verdiği röportajda sarf ettiği "Birlikte güzel vakit geçirdik" sözüne tepki gösteren Melis Sütşurup bu sözlere "Midemi bulandıran şeyler var, açıklarsam olay olur." diyerek yanıt vermişti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Melis Sütşurup daha sonra yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söylediği sözlerini "İlişki içinde rahatsız olduğum şeyler vardı. Aldatma ihanet değil derken sözlerim bambaşka şekilde anlaşıldı. İlişki içinde çözemediğimiz şeylerden bahsettim. Bizim ilişkimizle ilgili bir takım şeyler öğrendim. Onları öğrenince bitti. Her ilişkide böyle değil midir? Bir şeyler yürümez ve biter" diyerek düzeltmişti.

Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'tan 100 bin lira borç istedi. Melis Sütşurup parayı anında verdi.

Bu esnada Mustafa Sandal'ın bir dostuna "Melis ile zaten yakında ayrılacağız uzun sürmez. Ama ondan borç aldım. Bir an önce ödeyip bitirmek istiyorum" şeklinde dert yandığı mesajı Melis Sütşurup'un eline geçti ve bu mesajı Mustafa Sandal'a göstererek ünlü şarkıcıyla yüzleşti.

Yayında Mustafa Sandal'ın borcunu taksit taksit ödediği eline yüklü bir para geçtiğinde tamamını ödeyip borcu bitireceğine söz verdiği iddia edildi.