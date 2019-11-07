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MELİS İŞİTEN’İN TACİZ İSYANI!

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MELİS İŞİTEN’İN TACİZ İSYANI!
Temmuz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan Melis İşiten, kendisine gelen taciz mesajlarına, "Ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" diyerek isyan etti.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabına yollanan taciz, küfür, hakaret mesajların hepsini savcılığa verdiğini duyurdu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’ndan temmuz ayında ayrılan Melis İşiten, sosyal medya hesabına yollanan taciz mesajlarına tepki gösterdi.

“HABERİNİZ OLSUN YANİ

İşiten, yaşadığı bu durumu, “Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

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