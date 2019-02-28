Melik Gökçek iddialara ne yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ileri sürülen 'yeni parti' ile ilişkili olduğu iddialarını yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı belirtilen 'yeni parti' ile ilişkili olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Ahmet Davutoğlu hareketi ile bir alakasının olmadığını kaydetti.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye Başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile dügün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim.Ahmet Davutoğlu'nun 9 Şubat'ta Ankara Hacıbayram'da konferans verdiği Araştırma ve Kültür Vakfı'nın, Yeniden Milli Mücadele Grubu'nun olduğu ve vakfı Melih Gökçek'in desteklediği iddia edilmişti.