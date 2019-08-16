MELİH GÖKÇEK'TEN ROK'A EKRAN ENGELİ!

Medyafaresi.com Özel Haber: Boşnaklara yaptığı hakaretten sonra ekran yasağı gelen Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni sezonda ekranlara geri dönmesi için yürütülen kampanya Melih Gökçek’e takıldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 49 STK’nın ortak bildirisinden sonra, devreye çok önemli isimler girdi, küfürbaz Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekrana döndürmek isteyenlere karşı toplumun tepkisi Ankara’da yankılandı.

STK'lar inanılmaz çalıştı, Ankara'da kritik makamlar harekete geçti. Melih Gökçek’e ulaşıldı, O da böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi.

Rasim Ozan’a son darbeyi Melih Gökçek vurdu

Ertem Şener yeni sezon için paylaştığı tanıtım videosunda Sinan Engin Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın isimlerine yer verdi ama Rasim Ozan’ın adını bile anmadı.