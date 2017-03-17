Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin bir video paylaştı.
AKP’li Başkan Melih Gökçek’in Twitter hesabından “Hollanda’da yaşayan mangal yürekli kız kardeşime alkışlar” mesajıyla paylaştığı videoda, Hollanda’da yaşayan bir Türk olduğunu söyleyen Yağmur Avcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini ifade etti.
Melih Gökçek’in bu videoyu paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Yağmur Avcı’nın paylaştığı eski videolarını hatırlattı.
Sosyal medya kullanıcıları, Yağmur Avcı’nın 1 Kasım seçimlerinin ardından CHP, MHP ve HDP’ye yönelik küfürler savurduğunu belirtti.
Yağmur Avcı’nın sosyal medyada hatırlatılan bir diğer videosu ise Zuhal Topal'ın evlilik programında ortalığı birbirine kattığı anlardı
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Melih Gökçek’in “mangal yürekli kız kardeşi” kim çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin bir video paylaştı.
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