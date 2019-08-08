MELİH GÖKÇEK'İN CİPLERİ SATILIYOR!

AKP'li eski belediye başkanı Melih Gökçek’in görev süresi bittikten sonra da kullandığı belirlenen 3 cipin satışı için Meclise havale edilen Başkanlık Yazısı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş tarafından kazanıldıktan sonra AKP’li Melih Gökçek’in başkanlığı zamanında kullandığı ve görevden istifa ettikten sonra da kullanmaya devam ettiği ortaya çıkan lüks cipler için satış kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün alınan kararla hizmetine ihtiyaç duyulmayan 3 Land Cruiser V8 model aracın satışları için hazırlanan Başkanlık Yazısı onaylandı.