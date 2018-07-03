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Melih Gökçek hakkında şok iddia!

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Melih Gökçek hakkında şok iddia!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Beyaz TV televizyonunu devredeceği ve oğlu Osman Gökçek’in de Çin’e yerleşeceği iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Beyaz TV televizyonunu devredeceği ve oğlu Osman Gökçek’in de Çin’e yerleşeceği iddia edildi.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Melih Gökçek’le ilgili iddialarını kaleme aldı.

Sabahattin Önkibar, “Hayır bazılarının iddia ettiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday yapılmayacak. Tayyip Erdoğan onun defterini kapatmış ve Gökçek’in siyasi hayatı bitmiştir. Kendine yapılanı unutmama özelliği ile tanınan Gökçek’in AKP ile Tayyip Erdoğan’a şirinlikler yapması ise endişelerinden ötürüdür. Gökçek yeni süreçte bir yol bulup Erdoğan’a yakınlaşmaya çalışacak lakin sonuç alması imkansız” ifadelerini kullandı.

 

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