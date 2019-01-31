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Melekler bu kez rengarek

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Melekler bu kez rengarek
Victoria’s Secret melekleri yeni koleksiyonu tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Birbirinden renkli pozlar veren meleklerin çekimi oldukça eğlenceli geçti.

 

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