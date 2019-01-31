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Melekler bu kez rengarek
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»
Dünya
31.01.2019 23:34
Victoria’s Secret melekleri yeni koleksiyonu tanıtmak için kamera karşısına geçti.
Birbirinden renkli pozlar veren meleklerin çekimi oldukça eğlenceli geçti.
Etiketler:
Victoria’s Secret
,
melekler
,
defile
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