MELANİE GRİFFİTH GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR!

ABD'li aktris Melanie Griffith, 62 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle göz dolduruyor.

ABD’li ünlü oyuncu Melanie Griffith, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

Bir firmanın tanıtımı için iç çamaşırları ile fotoğraf çeken ve takipçileri ile paylaşan Griffith’i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zira, ünlü oyuncu 62 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaracak bir fiziğe sahip.

İşte, o poz…

1980’lerde Hollywood’un konuşulan isimlerinden biri olan Melanie Griffith, aktör Don Johnson iki kez evlenip boşandı.

Steven Bauer ile de bir evlilik yapan Griffith’in son eşi İspanyol oyuncu Antonia Banderas’tı… Griffith’in Don Johnson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Dakota da anne ve baba mesleğini seçip oyuncu oldu.