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Melania Trump’tan sıcak karşılama

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Melania Trump’tan sıcak karşılama
Melania Trump’ın ilk kez resmi bir görüşmeye dahil olduğu Beyaz Saray’da Netanyahu çiftini karşılarken eliyle Sara Netanyahu’nun kalçasına dokunması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da konuk etmesi Melania Trump’ın samimi karşılama şekliyle konuşuldu.

Donald Trump’ın ABD Başkanlığına geldiği günden bu yana ilk kez resmi bir görüşme için eşinin yanında olan Melania Trump, Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu Beyaz Saray’a geldiği sırada öyle bir hareket yaptı ki, ilginç ayrıntı basının gözündne kaçmadı.

Çifti kapıda karşılayan Trumplar Netanyahular’ı içeri alırken tam arkalarını döndükleri sırada Melania Trump’ın Sara Netanyahu’nun kalçasına dokunduğu o an objektiflere yansıdı.

Netanyhau çiftinin Washington ziyareti boyunca Sara Netanyahu’yu yalnız bırakmayan Melania Trump’ın oldukça güler yüzlü olduğu da dikkati çekti.

Ancak iki liderin ve eşlerinin katıldığı  toplantılara Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın sonradan geldiği, Sara Netanyahu’ya gayet sıcak davranırken Melania Trump ile resmi olduğu farkedildi. Sadece birkaç cümle konuşmakla yetinen Ivanka ile yan yana oturan Melania’nın yüzü o sıralarda oldukça asıktı.

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