Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir sonra Durango eyaletinde düştü. 101 kişiyle başkent Mexico’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da Aeromexico Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, ülkenin kuzeybatısındaki Durango eyaletinde düştü. 97 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan Embraer 190 tipi uçağın, Guadalupe Victoria Uluslararası Havalimanı’ndan başkent Mexico’ya gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra hızla irtifa kaybettiği belirtildi.

Eyaletin sivil savunma biriminden yapılan açıklamada, uçağın havalimanına yaklaşık 10 kilometre mesafede acil iniş yaptığı belirtildi.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Durango Valisi Jose Rosas, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kazada can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Tanıklar, en az 80 kişinin yaralandığını söyledi. Sağlık bakanlığı yetkilisi de 2 kişinin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

OTOYOLA KOŞTULAR

Hafif yaralıların bir kısmının, yardım için havalimanının yanındaki otoyola koştuğu ifade edildi. Kaza sonrası çekilen ve sosyal medyaya yayınlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Kazanın nedenine ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir açıklama gelmezken, uçağın kalkışı sırasında dolu fırtınası yaşandığı açıklandı.

Meksika Devlet başkanı Enrique Pena Nieto, kaza haberini alır almaz, Ulusal Savunma Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu birçok federal kuruma müdahale talimatı verdi.