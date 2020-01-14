Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden "La Catrina" öldü

Çete savaşlarının hız kesmediği Meksika'da kadın suç örgütü üyesi "La Catrina" öldürüldü.

Meksika'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi. Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti. Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar, emniyet güçleri ile kartel üyeleri arasında geçen hafta cuma günü yaşanan çatışmanın ardından ölen kadının, kartelin bölge liderlerinden olduğu sanılan "La Catrina" olduğunu ortaya koydu. Eyalet yetkilileri, kadının kimliğini açıklamazken; sosyal medyadaki görüntüler, kadının uyluğundaki "Catrina" dövmesinin Esquivel'inki ile birebir ve aynı yerde olduğunu gösterdi.