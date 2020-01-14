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Meksika'da bir suç örgütünün önde gelen kadın üyelerinden "La Catrina" öldü
Çete savaşlarının hız kesmediği Meksika'da kadın suç örgütü üyesi "La Catrina" öldürüldü.
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