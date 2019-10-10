MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR!

'Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan 'Kuruluş Osman' da dün görücüye çıktı. Dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir yankı uyandırdı.

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ekrana damga vurmuş ve yayınlandığı Çarşamba günleri reytinglerde hep birinci olmuştu. 'Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan 'Kuruluş Osman' da dün görücüye çıktı. Dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Tanıtımdaki Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde ve nasihat olan sözleri “Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır”, “Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol” ve “Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın” sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ!

Yaz dizilerinden sıkılan 'Diriliş Ertuğrul' izleyicisi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte adeta kendinden geçti ve sosyal medyada 'Mekanın sahibi geri geldi" yorumları yapılmaya başlandı.

BURAK ÖZÇİVİT EN DOĞRU SEÇİM!

Osman Bey’e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in tanıtımdaki performansı da çok beğenildi. Uzun saçları ve duruşuyla Burak Özçivit, bu rol için en doğru seçim olduğunu gösterdi.

Burak Özçivit gerçekten çok mütevazı ve ailesine oldukça düşkün biridir. Türk örf ve adetlerini bilir ve ona göre de hareket eder. O yüzden bu rol için tam biçilmiş kaftan.Anlaşılan Burak Özçivit, çalışkanlığı ve iş disipliniyle de çok başarılı bir sezon geçirecek gibi gözüküyor Kuruluş Osman'ın yolu açık olsun.