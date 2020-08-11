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Mehmet Ziylan ve Ahmet Akbalık'ın 'Büyükyalı Projesi' patladı...

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Mehmet Ziylan ve Ahmet Akbalık'ın 'Büyükyalı Projesi' patladı...
Lüks konut vaadiyle milyonlarca liraya satılan Büyükyalı Projesi'ne taşınanlar büyük sıkıntılarla karşılaşıyor...

İŞADAMI AHMET AKBALIK VE MEHMET ZİYLAN'A BÜYÜKYALI ŞOKU

Finansgundem.com sitesinin ortaya attığı iddiaya göreÖzak Global Holding'in patronu Ahmet Akbalık, Ziylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ve Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün'ün geliştirdiği "Gerçek Konfor, iyi yaşam" sloganı ile pazarlanan Büyükyalı projesine taşınmak isteyenler büyük sıkıntılarla karşılaşıyor.

KONUTLARDA SIZINTILAR VAR

İddialara göre; Büyükyalı Projesi'ndeki mutfaktaki teknik ekipmanlarda yaşanan bağlantı sorununun yanı sıra, banyo lavabolarında yaşanan sızıntılar amatör bir işçilik uyandırıyor.

Bodrum katlardaki depolarda yaşanan sızıntılar bir türlü çözülemedigi için Büyükyalı'ya büyük umutlarla taşınanları büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor.

NE ARAYAN VAR NE SORAN VAR

Büyükyalı yönetimi üzerinden ulaşılan teknik ekibin ise tam bir fiyasko olduğu belirtiliyor.

Proje Yönetimini, lobiyi, teknik ekibi kimi ararsanız arayın tek söyledikleri 'Sizi arayacaklar' oluyor.

YÖNETİM HER KONUDA DUYARSIZ

Teknik bir konuda sorunun bildiriminin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen ne arayan ne soran olmadığını belirten site sakinleri, "Çözüm üretmek yerine habire oyalayıp 'Salı günü teknik ekip gelecek' diyorlar. Salı günü aramazsanız kimse sizi arayıp sormuyor. Bir gün önce arayıp 'Yarın kaçta geleceksiniz?' diye sormanıza rağmen muhatap bulamıyorsunuz. 'Sizi arayıp bilgi vereceğiz' diyorlar ama siz tekrar aramazsanız kimse arayıp sormuyor"
diye konuşuyorlar.

BÜYÜKYALI'DA "BÜYÜK" SORUN VAR

İddiaların devamında ise; milyon lira bazında değer biçilen ve büyük vaatlerle pazarlanan Büyükyalı Projesi'nde yaşanan sorunların temelinde koordinasyon eksikliği ve kalitesiz personel olarak gösteriliyor.

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