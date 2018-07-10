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Mehmet Şimşek'ten veda mesajı!

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Mehmet Şimşek'ten veda mesajı!
Mehmet Şimşek, "Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim." dedi.

Şimşek Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğü bakanlık görevinin sona erdiğini ifade ederek, aslolanın aziz millete hizmet, kişilerin geçici olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye hizmet etme ve babasının vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şimşek, siyasette ilk göz ağrısı diye tanımladığı Gaziantep'e, baba ocağı Batman’daki hemşehrilerine ve millete, verdikleri destek için teşekkür etti.

Şimşek, yeni kabineyi tebrik ederek, "Bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Siyasete adım attığım 2007’den beri geride 'bir hoş sada' bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız." şeklinde veda etti.

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