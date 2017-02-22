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Mehmet Şimşek'ten 'madeni para' açıklaması!

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Mehmet Şimşek'ten 'madeni para' açıklaması!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını, bunların sınırlı sayıda basılan hatıra paralar olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde soruları yanıtlayan Şimşek, emeklilere promosyon noktasında da uzun süredir olan beklentiye ilişkin çözüm üretildiğini, uygulamada sıkıtılar varsa bunları inceleyeceklerini söyledi.

Dar ve sabit gelirlere ilişkin AK Parti hükümetlerinin ciddi vergi indirimleri yaptığını belirten Şimşek, gündemde ilave bir çalışmanın olmadığını bildirdi.

Çiftçilerin özel bankalara olan borçlarıyla ilgili düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Şimşek, Ziraat Bankasına borçlarının yüzde 5 faizle yapılandırılmasının önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Atatürk'ün portresinin yeni basılan madeni paralardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirten Şimşek, "Bunlar sınırlı sayıda basılan hatıra paralardır. Hiçbir şekilde ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çıkarılması asla ve asla söz konusu değildir, olmayacaktır. Hatıra paralara sınırlı bir istisnadır." dedi.

Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini dile getiren Şimşek, "Geçici birtakım sıkıntılar var ama inanıyorum ki daha çok reformla, rasyonel politikalarla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Türkiye'nin geleceği parlaktır." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, soru cevap işleminin ardından birleşime ara verdi.

Verilen aradan sonra hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Bahçekapılı, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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