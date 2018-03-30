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Mehmet şimşeğe kızdı

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Mehmet şimşeğe kızdı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'dövizle borçlanmayın' uyarısı yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, "Ortada bu denli büyük bir başarı var. Hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? Bu psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz" dedi.

7. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde dünyadaki ve Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 'dövizle borçlanma' uyarısı yapmıştı.

İş dünyasına seslenen Şimşek, “Dünya borç batağında, faizler yükseliyor” diyerek dövizle borçlanma konusunda uyarıda bulunmuştu.


 
Erdoğan'dan tepki: Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? 

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, isim vermeden Şimşek'in bu eleştirilerine tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre,  Erdoğan şöyle konuştu: "Ülkemizin aleyhinde estirilen onca olay oldu. Bütün bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür.

Ortada bu denli büyük bir başarı var. Hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? Bu psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu bize ne oluyor? Moral, üstünlük milletimizde, bizde.

Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin.

Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun"

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