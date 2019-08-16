MEHMET METİNER'İN SÖZLERİNE AKP'DEN JET YANIT!

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" olay açıklamalarına cevap AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere AKP'den jet hızıyla yanıt geldi.

"PARTİLERİN ÖMÜRLERİNE İLŞKİN KARARI HALK VERİR"

Mehmet Metiner’in değerlendirmelerini iyi niyetli sözler olarak niteleyen Bostancı, AK Parti ömrünü doldurdu sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir. AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti aynı şekilde kendi kusurlarını azaltmak, meziyetlerini çoğaltmak istikametinde Türkiye’nin bütün akıllarından faydalanma yolunda çabayla siyasal hayatına devam etmektedir. Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır."